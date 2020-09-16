Вади Дегла
    -
    21:30
    16.09.20
    Petro Sport Stadium
    Аласиоти Спортс
      Чемпионат Египта • Тур 27
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Вади Дегла - Аласиоти Спортс
      Чемпионат Египта - 16 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Египта. Следите за матчем Вади Дегла – Аласиоти Спортс на Eurosport.ru! 16 сентября 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Nicodemus Papavasiliou или Анте Чачич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вади Дегла и Аласиоти Спортс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вади Дегла и Аласиоти Спортс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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