Онлайн

Миср Эльмакаса - Смуха

Чемпионат Египта - 16 октября 2020

Футбол, Чемпионат Египта. Следите за матчем Миср Эльмакаса – Смуха на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ali Ashour или Ahmed Samy? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миср Эльмакаса и Смуха и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Миср Эльмакаса и Смуха, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

