В матче стартового тура чемпионата Египта «Пирамидс» принимали ЕНППИ.

На 31-й минуте при счете 0:1 голкипер гостей Махмуд Гад сделал выдающийся сэйв. Он увидел передачу из глубины, вышел из штрафной и сыграл головой на опережение.

Игрок «Пирамидс» увидел отскок, подобрал и точно пробил с центра поля по пустым воротам. Махмуд Гад со всех ног побежал обратно в раму и в прыжке, достойном всех египетских богов, выбил мяч на угловой.

Похоже, он сыграл руками, как при волейбольном приеме. Также вратарь неудачно приземлился, потому что не сгруппировался при падении, но быстро собрался на подаче углового.

Осирис и Ра не наградили Гада за проявленное мужество. ЕНППИ проиграл со счетом 0:4.

В прошлом сезоне «Пирамидс» заняли третье место в чемпионате Египта, ЕНПИИ (расшифровывается как Engineering for the Petroleum and Process Industries) – девятое.

22-летний Махмуд Гад провел первый матч в местной Премьер-лиге, также он вызывается в молодежную сборную Египта U-23.

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