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Игроки «Лехии» разбежались при виде мяча, как будто наткнулись на мину
В итоге они проиграли «Легии».
В матче 27-го тура чемпионата Польши «Легия» на выезде обыграла «Лехию» – 3:1.
В одном из эпизодов футболист «Легии» прокинул мяч на ход, а игроки хозяев побежали в другую сторону. Видимо, так испугались фаворита матча.
- «Легия» занимает первую строчку в чемпионате Польши, на счету команды 51 очко. Столько же у «Ягеллонии», но «Легия» пока сильнее по дополнительным показателям.
- «Лехия» идет на 13-м месте. Всего в турнире выступают 16 команд.
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