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Парнишка из сборной Польши U-19 возомнил себя Ван Даммом и упаковал мяч в сетку с двойной вертушки
В Польше подрастает новый Левандовский.
Нападающий «Погони» и сборной Польши U-19 Арон Стасяк вышел во двор и постучал мячом на площадке. Получилось очень креативно.
Стасяк, словно актер из боевика 90-х, дважды крутанулся вокруг своей оси и отправил мяч под перекладину.
- Арон выступает за вторую команду «Погони» и забил в этом сезоне 11 мячей в 16 матчах.
- 20 марта форвард подписал первый профессиональный контракт в карьере – Арон заключил 3-летнее соглашение с «Погонью».
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