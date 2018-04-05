Парнишка из сборной Польши U-19 возомнил себя Ван Даммом и упаковал мяч в сетку с двойной вертушки

Нападающий «Погони» и сборной Польши U-19 Арон Стасяк вышел во двор и постучал мячом на площадке. Получилось очень креативно.

Стасяк, словно актер из боевика 90-х, дважды крутанулся вокруг своей оси и отправил мяч под перекладину.

Арон выступает за вторую команду «Погони» и забил в этом сезоне 11 мячей в 16 матчах.

20 марта форвард подписал первый профессиональный контракт в карьере – Арон заключил 3-летнее соглашение с «Погонью».

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