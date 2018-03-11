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Матч чемпионата Норвегии прервали из-за снега, который убирали трактором

Матч чемпионата Норвегии прервали из-за снега, который убирали трактором
Eurosport

1 час назад

Чемпионату России нужно взять этот способ на заметку.

Матч первого тура чемпионата Норвегии между «Будё-Глимтом» и «Лиллестремом» был ненадолго прерван из-за обильного снегопада. Вероятность снега в Нурланне (административно-территориальной единице Норвегии, на территории которой находится город Будё) на 11 марта составляла 40%, максимальная температура – 3 градуса, минимальная – минус 1.

Снег в Норвегии оперативно убрали при помощи зеленого трактора, который проехался по полю и съел белую кашицу. Весьма продуктивный метод.

  • «Будё-Глимт» победил «Лиллестрем» со счетом 3:1.
  • В сезоне-2017 «Лиллестрем» занял 12-е место, а «Будё-Глимт» выступал во второй лиге.

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