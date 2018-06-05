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Усэйн Болт дебютировал за «Стрёмсгодсет» и отыграл 20 минут

Болт дебютировал за «Стрёмсгодсет» и отыграл 20 минут
Eurosport

4 ч. назад

Но проиграл.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт дебютировал за норвежский «Стрёмсгодсет» в матче с юниорской сборной Норвегии.

Ямаец вышел на поле на 71-й минуте при счете 0:1. За отведенное ему время он нанес один удар по воротам, но счет игры не изменился.

  • В марте Болт провел тренировку с дортмундской «Боруссией».
  • Усэйн – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, обладатель мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 метров.

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