Усэйн Болт дебютировал за «Стрёмсгодсет» и отыграл 20 минут

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт дебютировал за норвежский «Стрёмсгодсет» в матче с юниорской сборной Норвегии.

Ямаец вышел на поле на 71-й минуте при счете 0:1. За отведенное ему время он нанес один удар по воротам, но счет игры не изменился.

В марте Болт провел тренировку с дортмундской «Боруссией».

Усэйн – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, обладатель мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 метров.

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