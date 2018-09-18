У норвежского гриба в FIFA 19 лучше физуха, чем у Криштиану Роналду. Он потроллил Криша в твиттере

Полузащитник норвежского «Буде-Глимта» Вегар Лейкволл Мёберг заметил, что у него в FIFA 19 показатели лучше, чем у Криштиану Роналду.

Общий рейтинг Мёберга – 62, но по физической готовности его показатель превосходит звезду туринского «Ювентуса» – 81 против 79. Норвежец рассказал об этом в твиттере и заменшенил португальца. «Эй, Криштиану», – написал он.

Местная букмекерская контора уже подсуетилась и запустила линию на то, отпразднует ли Мёберг гол в стиле Роналду. К твиту SMM-щики приложили отфотошопленное сравнение двух футболистов.

В википедии уже поправили статью про полузащитника. «Мёберг – норвежский футболист, величайший из всех. Он лучше, чем Криштиану Роналду, о чем свидетельствует статистика в FIFA 19», – говорится в главной интернет-энциклопедии. Модераторы уже удалили запись.

У некоторых, кстати, бомбануло:

«Заткни свой рот, 40-летний никому неизвестный футболист. Как ты смеешь сравнивать себя с Роналду? Или с любым другим футболистом топ-уровня. Слесарь наверняка зарабатывает больше, чем ты, крестьянин.

Ты еще больше опозорил самого себя, напомнив всем нам, насколько ты ужасен в своей собственной работе».

В чемпионате Норвегии Мёберг вышел на поле в 17 матчах, ни разу не забил, зато отдал две результативные передачи.

У Роналду в чемпионате Италии 2 гола в четырех играх. Возможно, он в чем-то все же превосходит норвежца.

«Ювентус» не зависит от Криша так, как «Реал». Но даже без голов Роналду помогает «Турину»

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