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У норвежского гриба в FIFA 19 лучше физуха, чем у Криштиану Роналду. Он потроллил Криша в твиттере
Месси бы лайкнул.
Полузащитник норвежского «Буде-Глимта» Вегар Лейкволл Мёберг заметил, что у него в FIFA 19 показатели лучше, чем у Криштиану Роналду.
Общий рейтинг Мёберга – 62, но по физической готовности его показатель превосходит звезду туринского «Ювентуса» – 81 против 79. Норвежец рассказал об этом в твиттере и заменшенил португальца. «Эй, Криштиану», – написал он.
Местная букмекерская контора уже подсуетилась и запустила линию на то, отпразднует ли Мёберг гол в стиле Роналду. К твиту SMM-щики приложили отфотошопленное сравнение двух футболистов.
В википедии уже поправили статью про полузащитника. «Мёберг – норвежский футболист, величайший из всех. Он лучше, чем Криштиану Роналду, о чем свидетельствует статистика в FIFA 19», – говорится в главной интернет-энциклопедии. Модераторы уже удалили запись.
У некоторых, кстати, бомбануло:
«Заткни свой рот, 40-летний никому неизвестный футболист. Как ты смеешь сравнивать себя с Роналду? Или с любым другим футболистом топ-уровня. Слесарь наверняка зарабатывает больше, чем ты, крестьянин.
Ты еще больше опозорил самого себя, напомнив всем нам, насколько ты ужасен в своей собственной работе».
- В чемпионате Норвегии Мёберг вышел на поле в 17 матчах, ни разу не забил, зато отдал две результативные передачи.
- У Роналду в чемпионате Италии 2 гола в четырех играх. Возможно, он в чем-то все же превосходит норвежца.
«Ювентус» не зависит от Криша так, как «Реал». Но даже без голов Роналду помогает «Турину»