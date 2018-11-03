Суд отправил Никласа Бендтнера под арест на 50 суток за нападение на таксиста

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер получил 50-дневный срок. Суд Копенгагена признал его виновным в нападении на таксиста.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября. Сообщение в полицию поступило в 02:41. После драки с Бендтнером таксист получил перелом челюсти и попал в больницу, сообщает The Guardian.

Адвокат Бендтнера уже заявил, что будет подана апелляция.

Датский лорд ранее играл за лондонский «Арсенал», «Ювентус» и «Вольфсбург».

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