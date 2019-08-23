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Клуб из Норвегии подписал Лионеля Месси. 16-летний парень изменил имя ради кумира
Прозвище Норвежский Месси обретает новое содержание.
Клуб третьего дивизиона чемпионата Норвегии «Юнкерен» заключил контракт с Лионелем Месси.
Фанаты «Барселоны» могут не выкидывать футболки Лео и массово мигрировать на страницы норвежской команды в соцсетях. 16-летний игрок Даниэль Аре Кнутсен просто поменял имя и фамилию.
«У меня был план поменять свое имя на некоторое время, и Лионель Месси – мой самый большой кумир. Я стараюсь изо всех сил, чтобы играть в собственном стиле. Можно увидеть некоторые сходства с ним, но мой талант, вероятно, не так велик, как у него», – цитирует парня VG.
- Норвежский Месси пока играет в молодежной команде.
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