Экс-форвард «Арсенала» и «Ювентуса» Никлас Бендтнер опубликовал провокационное видео с участием своей девушки Филин Рупсторфф – правда, позже удалил ролик.

Дама 27 августа отмечала 27-летие и в честь этого события стала главной звездой инстаграма. На видео она катается на чемодане, а потом под музыку танцует без бюстгальтера, прикрываясь рукой.

Сам видеоролик мы, конечно, публиковать не станем, но поделимся ссылкой. Посмотреть на творчество 31-летнего Бендтнера и его герлфренд можно по ссылке.

Сейчас Никлас выступает за норвежский «Русенборг».

Бендтнер становился чемпионом Италии в составе «Ювентуса», брал Кубок Англии с «Арсеналом» и Кубок Германии – с «Вольфсбургом». В Норвегии он также выиграл все национальные трофеи.

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