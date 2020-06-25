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Сарпсборг 08 - Стрёмсгодсет ИФ

Чемпионат Норвегии - 25 июня 2020

Футбол, Чемпионат Норвегии. Следите за матчем Сарпсборг 08 – Стрёмсгодсет ИФ на Eurosport.ru! 25 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Майкл Стар или Henrik Pedersen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сарпсборг 08 и Стрёмсгодсет ИФ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сарпсборг 08 и Стрёмсгодсет ИФ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

