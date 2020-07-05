Одд
    -
    19:00
    05.07.20
    Skagerak Arena
    Хёугесунн
      Чемпионат Норвегии • Тур 6
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Одд - Хёугесунн
      Чемпионат Норвегии - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Норвегии. Следите за матчем Одд – Хёугесунн на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jan Frode Nornes или Йостейн Гриндхауг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Одд и Хёугесунн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Одд и Хёугесунн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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