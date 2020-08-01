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Саннефьорд - Мольде

Чемпионат Норвегии - 1 августа 2020

Футбол, Чемпионат Норвегии. Следите за матчем Саннефьорд – Мольде на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Martí Cifuentes или Эрлин Моэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Саннефьорд и Мольде и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Саннефьорд и Мольде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

