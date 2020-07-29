Стрёмсгодсет ИФ
    -
    19:00
    29.07.20
    Стадион Мариенлист
    Бранн
      Чемпионат Норвегии • Тур 11
      Календарь
      Перед матчем

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      Стрёмсгодсет ИФ - Бранн
      Чемпионат Норвегии - 29 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Норвегии. Следите за матчем Стрёмсгодсет ИФ – Бранн на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Henrik Pedersen или Ларс Арне Нильсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стрёмсгодсет ИФ и Бранн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Стрёмсгодсет ИФ и Бранн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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