Мьёндален
    -
    19:00
    29.07.20
    Consto Arena
    Одд
      Чемпионат Норвегии • Тур 11
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Мьёндален - Одд
      Чемпионат Норвегии - 29 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Норвегии. Следите за матчем Мьёндален – Одд на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вегард Хансен или Jan Frode Nornes? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мьёндален и Одд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мьёндален и Одд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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