Поставил карьеру на зеро.

Норвежский «Мольде» объявил о расторжении соглашения с ветераном Вегардом Форреном, отыгравшим в клубе 13 сезонов.

Причиной стало воровство и игровая зависимость 32-летнего защитника.

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Вегард отвечал в раздевалке за счет, в который собирали командные штрафы с остальных футболистов и сотрудников клуба. У Форрена накопились долги после поражений в азартных играх, он взял кредиты, чтобы с ними расплатиться, и затем гасил их деньгами с общего штрафного счета «Мольде». Нарушение вскрылось, когда Вегард не вернул часть средств в копилку. Всего он должен клубу 9255 евро.

«Думаю, грустно заканчивать карьеру в «Мольде» вот так. Но я осознаю, что мои действия подорвали доверие ко мне. Хотел бы извиниться перед семьей, друзьями, партнерами, клубом, болельщиками и всеми, кто любит «Мольде», что это приключение кончилось подобным образом», – сообщил Форрен на официальном сайте норвежской команды.

В том же пресс-релизе футболист заявил, что проходит лечение от игровой зависимости. Клуб подтвердил, что после терапии защитник должен будет возместить потраченные из общего командного счета деньги. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

Форрен занимает второе место по проведенным матчам за «Мольде». Он сыграл в футболке «МФК» в 384 встречах, а также провел 33 игры за сборную Норвегии.

Вегард дважды уезжал из клуба в Англию. В 2013-м он стал футболистом «Саутгемптона», а в 2017-м – «Брайтона», но не сыграл за обе британские фирмы ни минуты.

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