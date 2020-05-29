Вегард Форрен, «Мольде»
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Поставил карьеру на зеро.
Норвежский «Мольде» объявил о расторжении соглашения с ветераном Вегардом Форреном, отыгравшим в клубе 13 сезонов.
Причиной стало воровство и игровая зависимость 32-летнего защитника.
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Вегард отвечал в раздевалке за счет, в который собирали командные штрафы с остальных футболистов и сотрудников клуба. У Форрена накопились долги после поражений в азартных играх, он взял кредиты, чтобы с ними расплатиться, и затем гасил их деньгами с общего штрафного счета «Мольде». Нарушение вскрылось, когда Вегард не вернул часть средств в копилку. Всего он должен клубу 9255 евро.
«Думаю, грустно заканчивать карьеру в «Мольде» вот так. Но я осознаю, что мои действия подорвали доверие ко мне. Хотел бы извиниться перед семьей, друзьями, партнерами, клубом, болельщиками и всеми, кто любит «Мольде», что это приключение кончилось подобным образом», – сообщил Форрен на официальном сайте норвежской команды.
В том же пресс-релизе футболист заявил, что проходит лечение от игровой зависимости. Клуб подтвердил, что после терапии защитник должен будет возместить потраченные из общего командного счета деньги. Об этом сообщила газета Verdens Gang.
- Форрен занимает второе место по проведенным матчам за «Мольде». Он сыграл в футболке «МФК» в 384 встречах, а также провел 33 игры за сборную Норвегии.
- Вегард дважды уезжал из клуба в Англию. В 2013-м он стал футболистом «Саутгемптона», а в 2017-м – «Брайтона», но не сыграл за обе британские фирмы ни минуты.
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