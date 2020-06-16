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Чемпионат Норвегии на Eurosport: за кого болеть и кто там новый Холанн

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«Русенборг» – «Мольде», за мяч борются вратарь Андреас Линде и Торе Региниуссен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад | Обновлено 4 минут назад

Расширяем футбольную географию.

Eurosport покажет три стартовых тура высшего дивизиона чемпионата Норвегии. Прямые трансляции стартуют во вторник, 16 июня, с матча действующего чемпиона страны «Мольде» против «Олесунна». Всего в первый день и в среду зрители увидят по два матча.

На второй тур запланированы трансляции еще двух игр: по одной на субботу и воскресенье (20 и 21 июня). Но не переживайте из-за количества трансляций в уикенд, потому что субботней игрой станет норвежское Эль Класико «Мольде» – «Русенборг». В третьем туре (24 и 25 июня) программа вновь расширится до четырех игр

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Где смотреть

Элитный скандинавский футбол можно увидеть в прямом эфире на Eurosport 1 и Eurosport 4K, а также на Eurosport Player. Более того! Подписчики Eurosport Player смогут насладиться любым матчем стартовых трех туров, а не полагаться на выбор телеканала. В детстве ездил в Кристиансунн и влюбился в одноименную команду? Eurosport Player в помощь!

Кто комментирует

Битвы наследников Сульшера и Риисе, Холанна и Эдегора с вами посмотрят Николай Саприн, Дмитрий Дуличенко, Игорь Кытманов и Максим Сенаторов.

За кого болеть

В десятые годы местными «Барсой» и «Реалом» были «Русенборг» (5 чемпионств) и «Мольде» (4), чью гегемонию в 2013-м разбавил «Стрёмсгодсет».

Однако необязательно болеть за заведомых фаворитов. В 2019-м команда «Будё-Глимт» потеснила «Русенборг» со второй строчки! Дотянутся ли дерзкие интервенты до первого в истории золота? Оценить их шансы можно будет в прямом эфире 25 июня, когда «Будё-Глимт» поедет к «Русенборгу». В заявке вице-чемпионов значится русско-израильский голкипер Никита Хайкин, успевший поиграть за молодежки «Торпедо», «Динамо», «Кубани», «Челси» и «Портсмута». В первом сезоне Никита в основном ждал своего шанса на скамейке, но, возможно, твоя поддержка проложит ему путь в основу.

А еще в «Будё-Глимт» отжигает 20-летний Йенс Петер Хауге, один самых талантливых молодых норвежцев, который выступал вместе с Холанном за молодежку.

Интересно последить за «Бранном», чьи ворота защищает Ральф Ферманн – мужчина постоял в раме «Айнтрахта», «Шальке» и «Норвича» и вызывался в сборные Германии всех возрастов (со взрослой только не сложилось).

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