Русский вратарь из «Челси» играет в Норвегии. Его клуб внезапно взял серебро, а он мечтает об АПЛ

Никита Хайкин теперь основной вратарь в «Будё-Глимт», и Александр Петров взял у него интервью.

В начале 2010-х вратарь Никита Хайкин занимался в академии «Челси» и «Рединга», потом вернулся в Россию – в «Мордовию» и «Кубань» – а взрослую карьеру начинал в чемпионате Израиля. Сейчас 24-летний голкипер играет в Норвегии, а его клуб «Будё-Глимт» в прошлом сезоне сенсационно выиграл серебро чемпионата.

Александр Петров поговорил с Никитой и узнал все подробности о его жизни в скандинавской стране и о чемпионате, который теперь можно увидеть на Eurosport.

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Норвежский футбол: кто есть кто, причины взлета «Будё-Глимт», ставка на молодежь

– Как вообще возник вариант с норвежским клубом?

– Сначала я приехал на просмотр в клуб второго дивизиона. Они попросили остаться и подождать еще неделю, но появился вариант с «Будё-Глимт» – там искали вратаря под первого номера, который потом занял бы его место. Приехал на неделю, в конце этого цикла сыграл матч – очень уверенно, хорошо, на ноль. И потом меня пригласили на сбор в Марбелью, где я уже и подписал контракт на год.

– В «Будё-Глимт» за несколько лет до тебя играл другой русский футболист Вадим Манзон – советовался с ним?

– Да, мы знакомы с Вадимом, он тоже играл в Израиле. Мне нужен был совет, потому что я ехал в страну, где никогда не был. Его мнение было очень важно. Он сказал, что профессиональный клуб, здесь очень плодотворно работают – в общем, только положительные вещи говорил.

– Норвежский футбол – какой он? Во что играют команды, насколько это зрелищно?

– Он более организационный и физический. Здесь очень важна физика, много борьбы при стандартах.

– Если сравнивать с российским футболом – ты ведь поиграл и в России – как сильно разнится уровень?

– Я думаю, что те же «Мольде» и «Русенборг» могли бы спокойно заходить в топ-8 РПЛ. А так, мне сложно сравнивать – очень разный футбол, плюс я не играл в российской Премьер-лиге. Могу сказать, что в Норвегии дают больше шансов молодым игрокам. Это центр Европы, ты у всех на виду, для тебя открыт весь западноевропейский рынок.

Никита Хайкин Фото: Other Agency

– Можешь дать небольшую диспозицию клубов – кто есть кто в Элитсерии?

– Есть четыре команды – «Мольде», «Русенборг», «Бранн» и «Волеренга». У них хорошие стадионы, много болельщиков. Эти клубы чаще всего и борются за медали. Плюс «Сарпсборг», который сильно прибавил за последние несколько лет. И, получается, «Будё-Глимт», ахах.

– Как раз хотел об этом спросить. Твоя команда в прошлом сезоне сенсационно выиграла серебро, хотя еще три года назад играла во втором дивизионе.

– Мы даже лидировали несколько туров, так что могли и выиграть чемпионат. Конечно, никто не ожидал такого высокого места, но все сошлось. Уровень конкуренции был очень высок, даже те ребята, кто не играли, были очень мотивированы. Прошлый сезон для каждого игрока «Будё-Глимт» оказался годом прогресса.

Уже после сезона пришла популярность, мы продали двух игроков за достаточно большие деньги: вингера, одного из ключевых игроков того сезона (Амор Лайони перешел в «Пирамидс» – Eurosport.ru) за 1,5 млн евро, а уже летом Хакон Эйвен уехал в Голландию в «АЗ» за 2,5 млн – его постфактум признали лучшим игроком года.

– В «Будё-Глимт» играет один из самых талантливых норвежцев Йенс Петер Хауге – расскажи о нем. И вообще много ли сильной молодежи в чемпионате Норвегии?

– Да, здесь большой спрос на молодых игроков – они быстро прогрессируют и очень рано начинают играть на высоком уровне – тот же Холанн, Эдегор, помимо них есть много игроков из Норвегии в топовых чемпионатах.

А по поводу Хауге – насколько я знаю, он буквально через три-четыре тура переезжает в Бельгию (по данным Nettavisens его покупает «Серкль Брюгге» за 10 млн евро – Eurosport.ru). Его потенциал и талант сразу видны, так что он вполне может попасть потом в европейский топ-клуб – все зависит от него.

– Молодые игроки в чемпионате – это в основном местные ребята или легионеры?

– Есть, конечно, и те, и другие, но больше, конечно, местных воспитанников. Тот же Эйвен, который ушел от нас. Хауге – тоже. Это политика клубов.

– А вообще в команде много легионеров?

– В прошлом году их было больше. Это, может, был один из плюсов того года – много легионеров, классная атмосфера в раздевалке. Хотя я не могу сказать, что сейчас что-то сильно поменялось.

В том сезоне их было восемь или девять. После многие ушли, кто-то закончил карьеру. Состав кардинально поменялся. Но я со всеми одинаково общаюсь – и с легионерами, и с норвежцами.

Жизнь в Норвегии: письма от фанатов, сносящий ворота ветер, рыбалка и треска

– Понятно, что в Норвегии главные виды спорта – лыжи и биатлон. Массово ли популярен футбол?

– Да, здесь очень любят зимние виды спорта, но футболу очень большое внимание уделяется. Несколько каналов постоянно показывают матчи. Норвежцы любят АПЛ, следят за ней, здесь много фанатов «Ливерпуля», «МЮ». Футбол здесь очень уважают.

– Сколько болельщиков в среднем ходят на ваши матчи?

– Очень зависит от клуба, от города. В моем городе живет 60 тысяч человек, на игры приходит в районе 4,5-5 тысяч при вместимости стадиона в 6.

– Будё – небольшой городок, тебя узнают на улице?

– Да, тем более после прошлогоднего сезона, где мы взяли серебро. Это был большой праздник для города. Но при этом они не возвышают, ты такой же человек, как и все.

Был настолько сильный ветер, что нельзя было от ворот до центра поля выбить мяч – он поднимался вверх и опять улетал в нашу штрафную. На тренировке однажды из-за ветра упали ворота. Было страшно, даже местный тренер сказал, что никогда не видел такого.

– Самая неожиданная реакция, которая тебе прилетала вне стадиона?

– Да, ничего необычного. Чаще всего просто «респект». Хотя несколько раз недавно приходили письма. Одно от болельщика из России и одно из Англии. Просили автограф, прислать фотографию. Это было очень необычно, в наши дни все происходит виртуально, а здесь ты получаешь письмо, которое человек написал от руки. Это очень круто.

– К чему было тяжело привыкнуть в быту или футболе? Может быть, есть вещи, к которым до сих пор не привык?

– Я поиграл во многих странах, адаптация мне дается достаточно просто. Тем более здесь очень спокойные люди, стабильная страна. К чему привыкал… Наверное, к погодным условиям.

– Да, ведь Будё – город с чуть ли не самым северным профессиональным клубом Европы.

– Погода здесь в основном не очень благоприятная. Дождь, ветер, пасмурно частенько. Сейчас летом вышло солнце и начались белые ночи – начинаешь плохо спать, рано просыпаться.

– Какие самые экстремальные условия, в которых ты играл?

– Был, помню, очень сильный ветер, настолько сильный, что нельзя было от ворот до центра поля выбить мяч – он поднимался вверх и опять улетал в нашу штрафную. На тренировке однажды из-за ветра упали ворота. Было страшно, на самом деле, потому что даже местный тренер сказал, что сколько здесь живет, никогда не видел такого.

Никита Хайкин (слева) Фото: Other Agency

– Но никто не пострадал?

– Нет, слава богу.

– Норвежская рыба часто в рационе?

– Да, я научился даже ее ловить – здесь фантастическая рыбалка.

– Самый большой улов?

– Треска. Не помню точно сколько, но много. Одну или две забрал домой, сделал уху – просто потрясающе.

– Жить в Норвегии дорого? Что может себе позволить средний футболист из чемпионата Норвегии на зарплату?

– Да, жить дорого, но и уровень жизни очень высок. Люди живут хорошо вне зависимости от возраста или каких-то медицинских особенностей. Футболисты не выделяются из этого уровня. Даже в больших клубах. Здесь нет такой большой пропасти в доходах между людьми.

Футболисты во время коронавируса пошли на снижение зарплаты на 4%, чтобы не переводить других сотрудников клуба на бюджетные деньги. На тренировки по пять человек приходили в разное время. Не мылись и не переодевались на стадионе – пришел, потренировался, ушел. Так продолжалось до середины мая.

– Норвегия – одна из самых социально ориентированных стран мира. Ты почувствовал это?

– Да, здесь во всех сферах государство тебе помогает. Есть пример: к нам часто приходит паренек с ДЦП, вернее как – он старше меня, ему 27 лет. У него не ярко выраженное заболевание, но все же есть. Он приходит и помогает нам с экипировкой, с мячами. Так вот это мэрия города устраивает его в клуб и платит ему, чтобы он работал. Он получает, может быть, не такую большую зарплату, но зато находится в социуме. Важно, что таким людям уделяют большое внимание.

Коронавирус: тренировки по пятеркам, снижение зарплаты, санитайзер для мяча

– Как здесь переживались коронавирусные времена? Вот в Швеции вообще карантин не объявляли – как было в Норвегии?

– Больше зависело от людей. Сразу объявили, что будет карантин на две недели. Отменили все рейсы международные. Потом постепенно начали страну открывать, правда, сначала можно было влетать только норвежцам и людям, трудоустроенным здесь.

Сейчас все открыто, живем обычной жизнью, как и раньше. Разве что соблюдаем дистанцию. На севере страны за последние месяц-полтора вообще не фиксировали случаи COVID-19, насколько я знаю.

– То есть клуб это практически не затронуло?

– Футболисты пошли на снижение зарплаты на 4%, чтобы не переводить других сотрудников клуба на бюджетные деньги. На тренировки по пять человек приходили в разное время, практически не пересекались. Не мылись и не переодевались на стадионе – пришел, потренировался, ушел. Так продолжалось до середины мая.

Никита Хайкин Фото: Other Agency

– То есть предсезонка проходила не дома.

– Именно в карантин мы, конечно, тренировались дома. После двух недель – уже на улице.

– Насколько строгие коронавирусные правила на стадионе во время игр или на базе клуба?

– У нас разрешают приходить по 200 человек зрителей на стадион, естественно, с соблюдением дистанции. Буквально в понедельник перед началом сезона нам разрешили, наконец, переодеваться и мыться, как обычно.

Из интересного: выходя на поле, нужно было пользоваться гелем для рук, а если мяч выходит за пределы поля, специальные сотрудники опрыскивают его санитайзером.

– В прошлом сезоне ты сыграл всего один матч в чемпионате, но в этом вышел на первую игру в старте. Будем ли мы тебя чаще видеть?

– Да, я уверен. Практически всю предсезонку я провел один, все товарищеские матчи играл я – просто не было другого вратаря. Сейчас купили еще одного, но это здоровая конкуренция, я к ней готов.

– Какая твоя цель? На этот сезон и вообще. Как долго ты планируешь играть в Норвегии?

– Мой новый контракт рассчитан на два года. Посмотрим, как все будет складываться. Мне бы хотелось остаться в Европе. В идеале моя задача – вернуться в Англию.

– А вариант с возвращением в Россию рассматриваешь? Например, Александр Васютин тоже в Норвегии засветился, и в итоге его выкупил «Зенит».

– Не то чтобы я не рассматривал подобные варианты, но мне хочется играть в более европейский футбол. Я думаю, что здесь больше шансов реализовать себя как игрока. К этому я и стремлюсь.

Фотографии предоставлены Никитой Хайкиным

Следить за успехами Никиты Хайкина и его «Будё-Глимт» в чемпионате Норвегии можно на Eurosport Player

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