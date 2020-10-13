Второй гол в матче получился роскошным: голкипер «Хам-Кама» поймал мяч после подачи углового и сразу же – длинным пасом – направил его на чужую половину поля. Первым к мячу подоспел нападающий Маркус Сольбаккен, который изящным ударом внешней стороной стопы перебросил голкипера «Саннеса» и закрепил успех своей команды.