Команда «Хамаркамератене» обыграла команду «Саннес Ульф» в матче второго дивизиона чемпионата Норвегии – 2:0.
Второй гол в матче получился роскошным: голкипер «Хам-Кама» поймал мяч после подачи углового и сразу же – длинным пасом – направил его на чужую половину поля. Первым к мячу подоспел нападающий Маркус Сольбаккен, который изящным ударом внешней стороной стопы перебросил голкипера «Саннеса» и закрепил успех своей команды.
Чемпионат Норвегии
Гениальная пушечка из чемпионата Норвегии разбомбила девятку
- Во втором дивизионе чемпионата Норвегии выступают 16 команд.
- «Хамаркамератене» после 20 туров занимает 12-ю строчку, «Саннес Ульф» – шестую.
Чемпионат Норвегии
Форвард «Одда» двумя финтами превратил защитников и вратаря в лузеров
Чемпионат Норвегии
Дружок из «Русенборга» кривейше сыграл пяткой, но исправился красивым ударом в дальний угол