«Со временем я стал увереннее в себе, и сейчас у меня в жизни все хорошо. Я был геем всегда, и это не то, о чем я постоянно думаю. Это просто моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, и в том числе футбольная. Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой, за исключением моментов, когда мы ошибаемся во время матчей», – рассказал Хаген Glåmdalen, которого цитирует VG.