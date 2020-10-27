42-летний норвежский арбитр Том Харальд Хаген заявил о своей гомосексуальности.
«Со временем я стал увереннее в себе, и сейчас у меня в жизни все хорошо. Я был геем всегда, и это не то, о чем я постоянно думаю. Это просто моя повседневная жизнь, мои отношения, моя семья, и в том числе футбольная. Я могу идти по жизни с высоко поднятой головой, за исключением моментов, когда мы ошибаемся во время матчей», – рассказал Хаген Glåmdalen, которого цитирует VG.
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- В 2020-м Хаген отработал на 20 матчах чемпионата Норвегии.
- В 2013-м Хаген судил матч квалификации ЧМ-2014 Ирландия – Россия (1:0).
- В том же году работал на игре ЛЧ между «Зенитом» и «Порту» (1:1).
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