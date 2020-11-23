Норвежский «Будё-Глимт» впервые в истории стал чемпионом страны, обеспечив победу в чемпионате за 5 туров до конца турнира. Золото команде помог добыть 25-летний российский вратарь Никита Хайкин.

В чемпионском сезоне 25-летний игрок, ранее выступавший за сборную России (U-21), провел 15 матчей, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.