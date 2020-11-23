Норвежский «Будё-Глимт» впервые в истории стал чемпионом страны, обеспечив победу в чемпионате за 5 туров до конца турнира. Золото команде помог добыть 25-летний российский вратарь Никита Хайкин.
В чемпионском сезоне 25-летний игрок, ранее выступавший за сборную России (U-21), провел 15 матчей, в пяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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- «Будё-Глимт» – самый северный чемпион в истории футбола.
- Клуб из города Будё, расположенного севернее Полярного круга, был основан в 1916 году.
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