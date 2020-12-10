Пока мир обсуждает расистский скандал с участием четвертого арбитра на матче Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом», в Норвегии проходят бои местного значения.

Жертвой стал 25-летний ивуарийский нападающий «Бранна» Дауда Бамба. 9 декабря в матче чемпионата Норвегии против «Старта» африканец мог на 85-й минуте обеспечить своей команде победу, но не забил пенальти. После игры Бамба получил больше полсотни сообщений, полных ненависти. Помимо просто расистских оскорблений футболисту желают смерти:

Eliteserien Ганец отпраздновал гол перед трибуной соперника, но отхватил леща и желтую карточку 24/10/2016 В 21:10

«Не играй в футбол. Представь не забитый пенальти, обосрись и умри от короны. Иди ***** [поимей] себя, тупой кусок говна».

«Я просто не могу открыть все непрочитанные сообщения. У меня нет слов. И это происходит не в первый и даже не в десятый раз», – пожаловался после игры Бамба.

Руководство «Бранна» уже объявило о намерении обратиться в полицию.

Матч завершился со счетом 1:1.

У Бамба 10 мячей в 28 матчах чемпионата Норвегии-2020. Это его пятый сезон в элите норвежского футбола и третий – в «Бранне».

Eliteserien Как не стоит реагировать на красную карточку 26/05/2015 В 06:40