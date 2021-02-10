Футбольные блогеры нашли вратаря с одним из самых низких рейтингов в FIFA 21 и сняли с ним видео. На ролике ютьюберы проверяют скиллы голкипера и пытаются понять, соответствует ли он заявленным характеристикам.

Вратарем с общим рейтингом 50 оказался 19-летний Даниэль Скреттеберг из «Стрёмгодсета», выступающим в высшем дивизионе Норвегии. Характеристики Скреттеберга – 45 за прыжки, 35 за реакцию, 19 за спринтерскую скорость, а также 52 за прыжки за мячом, 52 за игру руками, 48 за выбор позиции и 51 за удары ногами.