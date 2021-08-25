Вратарь норвежского клуба «Йовик-Люн» Каспер Колдевин получил серьезные травмы лица после столкновения с соперником во время матча молодежного чемпионата.

18-летний футболист пытался забрать мяч, за который в верховой дуэли боролись его одноклубник и нападающий из команды соперников. Он и нанес удар кулаком по лицу Колдевина. После этого, по словам игрока, в его глазах все почернело – очнулся он только за пределами поля. «Удар был настолько мощным, что я не вспомнил ничего из матча, когда пришел в себя», – рассказал Колдевин Dagbladet

Колдевин получил несколько травм лица и с обезболивающими был доставлен в больницу в Йовике. МРТ выявило переломы носа и скул. Также вратарь частично потерял зрение на правом глазу. Сообщается, что игрок перенес операцию, а сейчас принимает обезболивающие и выздоравливает. Зрение на его правом глазу вернется через неделю.

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Вратарю сказали, что он не может играть в футбол в течение трех месяцев после операции, а это значит, что сезон для 18-летнего футболиста окончен. По признанию самого Колдевина, услышать эту новость было тяжелее всего.

Пострадавший вратарь не держит зла на соперника, который нанес ему травму. «Я понимаю, что это случайность. Позже он позвонил мне и извинился», – заявил Колдевин.

«Йовик-Люн» выступает в четвертом по силе дивизионе Норвегии.

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