В матче 24-го тура чемпионата Норвегии «Мольде» примет «Будё/Глимт». В составе гостей сыграет вратарь сборной России Никита Хайкин.
Встреча станет для команд ключевой в борьбе за золото чемпионата. «Будё» лидирует в турнирной таблице с 48 очками за семь туров до конца, «Мольде» отстает лишь на один балл. Смотри битву кипера сборной России за золото Норвегии в разделе видео или на главной странице сайта бесплатно и без подписки! Начало в трансляции в 20:30 мск, стартовый свисток – в 21:00 мск.
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- Матч состоится 27 октября и начнется в 21:00 (мск).
- В нынешнем сезоне Хайкин провел 26 матчей, пропустил 25 мячей и 8 встреч отыграл на ноль.
- Вратаря вызвали в расширенный состав сборной России, состоящий из 41 футболиста.
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