В матче 24-го тура чемпионата Норвегии «Будё/Глимт» обыграл «Мольде» со счетом 2:0. Отыграть на ноль лидеру чемпионата помог российский вратарь Никита Хайкин.

Хайкин действительно помог «Будё» – он совершил пять сэйвов, и один раз успешно вышел на мяч. С рейтингом 8,0 голкипер стал лучшим игроком матча по версии InStat. А вот самое яркое спасение Никиты, за которым теперь стоит следить пристальнее: недавно Хайкин попал в список Валерия Карпина и имеет неплохие шансы поехать со сборной на ноябрьские матчи отбора ЧМ.

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Обеим командам было необходимо набрать три очка в этой встрече. «Мольде» в случае победы вышел бы на первое место и опередил соперника на одно очко. Но в таблице продолжает лидировать «Буде/Глимт» – теперь команда оторвалась от преследователя на четыре балла за шесть туров до конца сезона. Полный матч можно посмотреть здесь

Уже 4 ноября «Будё/Глимт» проведет ответный матч Лиги конференций с «Ромой». В первом норвежцы устроили апсет года, уничтожив команду Моуринью со счетом 6:1. Хайкин блистал и там – вот как это было

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