Летний секс-скандал с участием футболистов «Бранна» получил новое развитие. Двух футболиитов обвинили в изнасиловании, с другими игроками клуб расторг контракты.

Что случилось летом?

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В августе 2021-го 12 футболистов «Бранна» устроили оргию на газоне домашнего стадиона. После презентации новичков на ужине в итальянском ресторане игроки отправились в бар, а затем – на стадион клуба в компании с семью девушками. Как сообщает Bergens Tidende, некоторые футболисты занимались с девушками сексом, а также бегали голыми по газону. Игроки договорились не брать с собой телефоны, однако на стадионе установлены камеры, которые все зафиксировали. Известно, что футболисты тусовались на арене с 0:30 до 5 утра.

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Стадион «Бранна» Фото: Getty Images

Футболисты нарушили протокол COVID самим нахождением в ресторане, а не только последующими приключениями. После ужина в заведении под названием Boccone игроки направились в один из лучших баров города No Stress. Этого можно было избежать, если бы тренер Эйрик Хорнеланн не ушел на полчаса раньше остальных. В Норвегии последовавший шабаш объяснили популярной идиомой: «Когда кошки нет, мыши танцуют на столе».

Что сказали фанаты и руководство?

Поклонники маленького городка Берген пришли в ярость. Перед первым матчем после позорного инцидента болельщики ждали футболистов у стадиона с красноречивым баннером с надписью «Отбросы». «Мы были на дне таблицы и впали в отчаяние, а потом всплыла эта история о вечеринке. Как глубоко мы можем еще пасть? Это похоже на пощечину», – сказал глава фан-клуба «Бранна» Эрленд Ваган.

Руководство «Бранна» в первую очередь заявило, что игрокам не давали разрешения проводить вечеринку на стадионе в нерабочее время во время пандемии. «Это неприемлемо. У нас состоялся с ними серьезный разговор. Очевидно, что для этих 12 человек будут определенные последствия», – заявил спортивный директор клуба Джимми Якобсен.

Руководство «Бранна» изначально пыталось разобраться внутри клуба, но протесты болельщиков вынудили вынести проблему в публичное поле. Следствие по расследованию инцидента завершилось спустя более два месяца. Последствия привели к увольнению одного из самых популярных игроков, еще с несколькими футболистами расторгли контракты.

Кристоффер Бармен, «Бранн» Фото: Getty Images

Как отреагировали футболисты?

Полузащитник Кристоффер Бармен первым признался в соучастии. Он сообщил газете Bergensavisen, что присутствовал на вечеринке. «Понимаю, что люди в Бергене разочарованы в нас. Надеюсь, мы сможем выстоять вместе, и в конечном итоге, возможно, будем прощены. Мы выкопали себе чертовски большую яму. Это невероятно обидно. Мне трудно здесь находиться», – сказал футболист, который играл в системе клуба с 10 лет.

Его отец Рольф ранее работал председателем «Бранна», а сейчас находится на посту генерального директора Fjordkraft, одного из их главных спонсоров. Это не уберегло сына – он попрощался с родным клубом и ушел в «Олесунн». Позже клуб сообщил, что контракт расторг защитник Вегард Форрен, еще один участник вечеринки.

Тренер Хорнеланд потребовал, чтобы оставшиеся тоже сознались в соучастии и публично заявили, что нарушили правила. Во главе с капитаном Педерсеном никто не стал утаивать, что хорошо провел время. Этими игроками оказались Сиверт Хелтне Нильсен, Маркус Олсен Петтерсен, Матиас Расмуссен, Дэвид Мёллер Вульф, Оле Мартин Кольскоген, Томас Грёгард, Эйрик Холмен Йохансен и Ларс Крог Герсон.

Александер Педерсен, «Бранн» Фото: Getty Images

Что было дальше?

Из полицейского управления Бергена пришло известие, что в отношении одного неназванного игрока проведут расследование по обвинению в изнасиловании. Полиция допросила сотрудников «Бранна», а руководство освободило от матчей нескольких футболистов якобы из-за стресса.

Предположение, что система видеонаблюдения на стадионе зафиксировала нечто похожее на оргию, «Бранн» назвал ложным. Игроки категорически отрицали обвинения в употреблении наркотиков, но клуб настаивал на проведении добровольных анализов, которые в итоге дали отрицательный результат.

Оба неназванных футболиста через адвокатов заявили о невиновности. При этом полиция рассматривала обвинение в изнасиловании, а одна из женщин пожаловалась в полицию, что игрок ее укусил. Дело об укусе закрыли первым – футболист отделался штрафом в 1,2 тысячи долларов. Дело же об изнасиловании закрыли за неимением доказательств в конце октября.

Во Франции тоже кипят страсти: футболиста «Нима» арестовали за секс с несовершеннолетней проституткой. Она украла его авто.

Игроки чемпионата Франции славятся любовью к такого рода историям. Недавно одного известного игрока «ПСЖ» ограбил трансвестит.

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