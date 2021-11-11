Никогда раньше команды из северных регионов не добивались настолько высоких результатов – к тому же «Будё» из одноименного города с населением 50 тысяч человек вышел в элитный дивизион всего за три года до титула, а в следующем сезоне чуть не вылетел. Он образован в 1916 году, но до недавнего времени ничем не выделялся на фоне десятков других малышей. До начала 1970-х клубы из Северной Норвегии даже не допускались до участия в основных национальных турнирах, фавориты относились к ним как к любителям и не воспринимали всерьез. «Они думали, что мы слишком примитивные, – объясняет спортивный директор и бывший игрок «Будё» Орьян Берг. – Даже в объявлениях о сдаче квартиры в Осло граждан с севера страны просили не беспокоить».

Единственными успехами клуба до недавнего времени оставались победы в Кубке Норвегии в 1975-м и 1993-м, хотя даже они считались скорее сенсациями, чем результатом планомерной работы. Тогда было невозможно предсказать, какой путь проделает «Будё» в XXI веке – от борьбы за выживание до участия в еврокубках. Восхождение началось в 2012-м, когда руководство приняло новую концепцию развития, подразумевавшую внимание ко всем аспектам – от воспитания правильного менталитета до тактики и развития местных талантов. Пять лет спустя стремительный взлет запустил бывший военный пилот Бьорн Маннсверк, который служил в Афганистане, а в «Будё» получил должность тренера-психолога.

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Методы ветерана, который до этого обучал летчиков, помогли раскрепостить футболистов. «У меня только два правила, – рассказывает Маннесверк. – Во-первых, все должно быть добровольным. Во-вторых, я не хотел представлять клуб. Я не говорил игрокам, что они должны быть более счастливыми или работать упорнее». Он ввел в программу подготовки получасовые индивидуальные занятия, групповые медитации и домашние задания, в рамках которых игроки осмысляют опыт и эмоции. «Бьорн постоянно напоминает, что нужно жить моментом, – раскрыл методы коллеги директор академии Грегг Бротон. – Я работал в клубах, где подобные слоганы ничего не значат, но здесь мы действительно придерживаемся определенных принципов».

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Сам Бротон раньше руководил молодежными программами в «Норвич Сити» и «Лутон Таун», среди его воспитанников выделяются звезды «Лестера» и «Челси» Джеймс Мэддисон и Бен Чилуэлл. В 2017-м специалист сменил обстановку и присоединился к норвежцам. Ему пришлось адаптироваться к слабой инфраструктуре и тяжелым погодным условиям – город Будё расположен на продуваемом всеми ветрами полуострове в Норвежском море. Других клубов поблизости нет, а заманить в такую даль молодых талантов из более развитых регионов намного сложнее, чем в английскую глубинку. «Здесь чрезвычайно сложная логистика, – признается Бротон. – Нужно сначала добраться до парома, море часто штормит, и тогда выезд откладывается. Раньше меня выводили из себя часовые поездки на автобусе из Норвича, теперь приходится самолетом добираться на каждую выездную игру».

Шторм у берегов города Будё Фото: Getty Images

Одна из главных ценностей обновленного «Будё» – развитие футболистов с самого юного возраста. Инвестиция времени и сил окупается только через несколько лет, но именно такое отношение сплотило клуб и вывело на новый уровень. Программа подготовки рассчитана на игроков 11–12 лет, которые занимаются два раза в неделю. Вместо поиска опытных легионеров Бротон и его коллеги рассматривают детей и подростков со всей Северной Норвегии, чтобы приобщить их к семейной культуре. По словам Берга, руководство нацелено довести долю местных футболистов в составе до 40% и за счет этого сблизить команду с сообществом.

В рамках работы с населением подростки из команды до 15 лет навещают пожилых людей и обсуждают спорт. Подобные мероприятия идут на пользу всем участникам – спасают стариков от одиночества и показывают юным футболистам, как много их успехи значат для совершенно посторонних людей. Более опытные игроки получили шанс перезапустить карьеру и преодолели личные трудности благодаря участию и вниманию руководства.

Например, капитан Ульрик Салтнес до прихода в клуб Бьорна Маннсверка долгое время не получал удовольствия от футбола, из-за нервов страдал перед матчами от желудочных спазмов и даже задумывался над сменой профессии. Ментальный коуч помог спортсмену сбросить груз ожиданий и научил наслаждаться происходящим на поле. «Когда концентрируешься на результате, испытываешь стресс, – объяснил Маннсверк. – Концентрация на выступлении – это, наоборот, очень творческий процесс». Того же мнения придерживается еще один герой «Будё» – главный тренер Кьетиль Кнутсен, который убеждает игроков не зацикливаться на предстоящих играх, а кайфовать от взаимодействия с единомышленниками на тренировках.

У Патрика Берга за «Будё» выступал не только отец (нынешний спортивный директор Орьян), но и дед, а также два дяди. Однако еще недавно полузащитник настолько переживал из-за недостатка игрового времени, что планировал покинуть семейную команду. Ментальные тренировки под руководством Маннсверка и спокойствие, которое привнес Кнутсен, помогли Бергу-младшему обрести внутренний баланс и убедили остаться в клубе. «Мы сосредоточены на конкретных задачах, – рассказывает игрок. – Это позволяет не распыляться на последствиях и на размышлениях о том, что может случиться. Ты думаешь о своих футбольных обязанностях, и это помогает справиться с давлением извне».

Однако успех «Будё» основывается не только на психологии и работе с молодежью. Кнутсен внедрил эффективную тактику, которая сначала позволила не вылететь из высшего дивизиона, а затем привела к чемпионству. Тренер использует расстановку 4-3-3 с двумя универсальными полузащитниками и опорником, применяет высокий прессинг и агрессивный отбор. В чемпионском сезоне команда и вовсе превратилась в норвежскую «Барселону» со средним процентом владения 65 – намного больше любого соперника в лиге. Время с мячом «Будё» тратит не на перекат, а на агрессивную, зрелищную игру с множеством моментов. Иногда на чужой половине поля оказывается так много футболистов, что зрителям кажется, будто команды поменялись местам. Капитан Салтнес называет такой стиль самоубийственным, но именно в нем заключается сила «Будё»: он одновременно обеспечивает результат и позволяет игрокам получать удовольствие.

Внезапное преображение нельзя считать исключительно норвежским феноменом. Во-первых, норвежцы классно проявляют себя в европейских турнирах. Во-вторых, футболисты из «Будё» уже сверкают в топ-чемпионатах – например, молодой фланговый нападающий Йенс Петтер Хауге в прошлом году забил пять мячей в 24 матчах за «Милан», а в этом сезоне не теряется в составе «Айнтрахта». Превращение воспитанников команды из самого северного уголка планеты в национальных героев – готовый сюжет спортивной драмы, хотя сами герои относятся к достижениям без пафоса и сравнивают путь «Будё» с приключениями вымышленного «Ричмонда» под руководством суматошного Теда Лассо.

После стремительного взлета повышенное внимание не выводит игроков из равновесия, а, наоборот, укрепляет позитивный настрой. Когда Патрика Берга впервые вызвали в сборную, главные звезды национальной команды Мартин Эдегор и Эрлинг Холанн тепло поприветствовали новичка и заверили, что смотрят матчи «Будё», хотя обычно не интересуются чемпионатом Норвегии. «Все любят андерогов», – резюмирует секрет успеха генеральный директор Фроде Томассен.

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История «Будё/Глимта» вдохновляет не меньше, чем чудо «Лестера» Клаудио Раньери – она доказывает, что благодаря четкой стратегии и вере в себя можно пробиться на вершину даже без больших денег и элитного статуса. Еще недавно звезды «Ромы» едва ли догадывались о существовании такого клуба – теперь их разгром от дерзких норвежцев вошел в историю.

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