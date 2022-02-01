Вратарь «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин вошел в символическую сборную норвежского футбола 2021 года.
Команду представила Ассоциация спортсменов Норвегии NISO Sport. Помимо русского вратаря в сборную года попали полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн.
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Также в команде оказались экс-игрок «Ростова» Матиас Норманн («Норвич») и бывший защитник «Краснодара» и «Урала» Стефан Страннберг («Салернитана»).
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Хайкин уже прокомментировал попадание в команду года по версии NISO Sport.
«Рад попасть в символическую сборную норвежского футбола-2021! Вызов в сборную, исторический выход из группы в Лиге конфереций УЕФА (и те два матча с «Ромой»), второй подряд титул с «Будё-Глимт» – шикарный год. А дальше будет только интересней», – написал Хайкин в инстаграме.
Читай эксклюзивное интервью Хайкина Eurosport.ru – со всеми подробностями о его жизни в Норвегии и местном чемпионате.
А что говорят о русском вратаре в Норвегии? Разобраться в сильных и слабых сторонах голкипера помог комментатор Eurosport Кеннет Фредхейм.
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