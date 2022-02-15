Российский вратарь Никита Хайкин, в текущем сезоне представляющий норвежский «Будё-Глимт», поделился планами на будущее.

«Британский футбол – это моя цель. Посмотрим, что нас ожидает в будущем. Все возможно. Сейчас я счастлив играть за «Будё», но, скажу откровенно, скучаю по английскому футболу и их культуре. Думаю, что это нормально – большинство игроков по всему миру стремятся выступать именно в английском футболе. Я предпочитаю жить настоящим, оставаться в реальности и смотреть, что ждет нас в будущем. Просто хочу сделать в Норвегии все, что в моих силах, выложиться на 100 процентов, а после узнать, к чему это меня приведет. В том-то и прелесть, что никто никогда не знает наверняка, что впереди», – рассказал Хайкин.

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Источник: Herald Scotland.

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