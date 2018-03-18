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Пражское дерби – огонь: камбэк, отмена двух голов из-за видеоповторов и пенальти на последней минуте

Пражское дерби – огонь: камбэк, отмена двух голов из-за видеоповторов и пенальти на последней минуте
Eurosport

1 час назад

Эпичный сюжет и развязка принципиального матча.

Пражкское дерби между «Спартой» и «Славией» подарило зрителям сверхрезультативный и событийный матч.

Хозяева громили «Славию» после первого тайма со счетом 3:0, но не удержали преимущество. Арбитр встречи Павел Краловец отменил два мяча «Спарты» на 23-й и 37-й минутах из-за офсайда, посмотрев видеоповторы. Система VAR помогла рефери еще и в добавленное время: с ее помощью судья назначил пенальти в ворота «Спарты» из-за нарушения во вратарской площади.

  • «Спарта» занимает шестое место в чемпионате Чехии-2017/18 с 35 очками.
  • «Славия» располагается на втором месте, а активе клуба 42 очка.

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