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Нидерландский рефери принял роды у овечки

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Бас НейхусБас Нейхус

Бас Нейхус

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Бас Нейхус в свободное от футбола время переключился на сельское хозяйство.

Нидерландский рефери Бас Нейхус принял роды у овцы.

Не хочется описывать этот процесс, но скилл арбитра впечатляет. Лучше посмотрите сами.

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  • В профиле Нейхуса можно найти видео, на которых он пропалывает землю или собирает яйца в курятнике – судья не скучает без футбола.
  • Нейхус судил первый четвертьфинальный матч «Зенита» с «Севильей» в Лиге Европы-2014/15.
  • В сезоне-2019/20 Бас отсудил 17 матчей чемпионата Нидерландов и Лиги Европы и удалил двух футболистов.

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