Бас Нейхус
Фото: Instagram
Бас Нейхус в свободное от футбола время переключился на сельское хозяйство.
Нидерландский рефери Бас Нейхус принял роды у овцы.
Не хочется описывать этот процесс, но скилл арбитра впечатляет. Лучше посмотрите сами.
Чемпионат России
«Не получилось по определенным причинам». Бузова не смогла забеременеть от Тарасова
12 ЧАСОВ НАЗАД
- В профиле Нейхуса можно найти видео, на которых он пропалывает землю или собирает яйца в курятнике – судья не скучает без футбола.
- Нейхус судил первый четвертьфинальный матч «Зенита» с «Севильей» в Лиге Европы-2014/15.
- В сезоне-2019/20 Бас отсудил 17 матчей чемпионата Нидерландов и Лиги Европы и удалил двух футболистов.
Тест: угадай футболиста по лишнему весу
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат России
Кокорин рассказал об отношениях с бывшими сокамерниками
19 ЧАСОВ НАЗАД
Футбол
The Sun: топ-чемпионаты Европы завершатся до 31 июля, еврокубки доиграют в августе
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
По теме