АЗ Алкмар
    -
    20:45
    07.04.18
    AFAS Stadion
    ПСВ
      Чемпионат Голландии • Тур 30
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      Онлайн
      АЗ Алкмар - ПСВ
      Чемпионат Голландии - 7 апреля 2018

      Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем АЗ Алкмар – ПСВ на Eurosport.ru! 7 апреля 2018 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Martin Haar или Филлип Коку? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АЗ Алкмар и ПСВ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АЗ Алкмар и ПСВ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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