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Безумный дриблинг и гол из чемпионата Голландии, от которого ты захихикаешь с красными глазами

Безумный дриблинг и гол из чемпионата Голландии, от которого ты захихикаешь с красными глазами
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

Ману Гарсия из «Бреды» исполнил, как Джордж Бест или Диего Марадона.

В 22-м туре чемпионата Нидерландов НАК из Бреды уничтожил «Хераклес» со счетом 6:1.

Самый красивый мяч на 50-й минуте при счете 2:1 исполнил 20-летний Мануэль Гарсия. Полузащитник отнял мяч, прошел полполя, обыграл 500 соперников и обманул вратаря.

  • НАК и «Хераклес» – 15-я и 12-я команды Голландии соответственно.
  • Права на Ману Гарсию принадлежат «Манчестер Сити».

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