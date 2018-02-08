Безумный дриблинг и гол из чемпионата Голландии, от которого ты захихикаешь с красными глазами
Ману Гарсия из «Бреды» исполнил, как Джордж Бест или Диего Марадона.
В 22-м туре чемпионата Нидерландов НАК из Бреды уничтожил «Хераклес» со счетом 6:1.
Самый красивый мяч на 50-й минуте при счете 2:1 исполнил 20-летний Мануэль Гарсия. Полузащитник отнял мяч, прошел полполя, обыграл 500 соперников и обманул вратаря.
- НАК и «Хераклес» – 15-я и 12-я команды Голландии соответственно.
- Права на Ману Гарсию принадлежат «Манчестер Сити».
Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте