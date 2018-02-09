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«СЭ»: летом бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Твенте»
Русский тренер уедет в страну тюльпанов. Или не уедет.
По окончании сезона бывший тренер московского ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий может трудоустроиться в Голландии.
В сотрудничестве заинтересован «Твенте», и велика вероятность, что стороны окончательно все урегулируют уже весной. В этом случае помогать Слуцкому в «Твенте» будет еще один россиянин – Олег Яровинский, утверждает «СЭ».
Слуцкий начинал сезон в должности главного тренера «Халл Сити» и был уволен после того как «тигры» скатились на 20-е место в турнирной таблице.
- После увольнения Слуцкого «тигры» остаются в зоне вылета из Чемпионшипа.
- «Твенте» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
- По информации Telegraph, Роман Абрамович предлагал Слуцкому должность спортивного директора «Челси».
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