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«СЭ»: летом бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может возглавить «Твенте»

«СЭ»: летом Слуцкий может возглавить «Твенте»
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Русский тренер уедет в страну тюльпанов. Или не уедет.

По окончании сезона бывший тренер московского ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий может трудоустроиться в Голландии.

В сотрудничестве заинтересован «Твенте», и велика вероятность, что стороны окончательно все урегулируют уже весной. В этом случае помогать Слуцкому в «Твенте» будет еще один россиянин – Олег Яровинский, утверждает «СЭ».

Слуцкий начинал сезон в должности главного тренера «Халл Сити» и был уволен после того как «тигры» скатились на 20-е место в турнирной таблице.

  • После увольнения Слуцкого «тигры» остаются в зоне вылета из Чемпионшипа.
  • «Твенте» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
  • По информации Telegraph, Роман Абрамович предлагал Слуцкому должность спортивного директора «Челси».

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