Защитник «Витесса» Мэтт Майазга нарвался на штраф за то, что пощупал пенис соперника

Защитник сборной США и «Витесса» Мэтт Майазга получил штраф после матча с «Херенвеном».

Во время игры американец при подаче углового боролся в штрафной с фулбеком гостей Дензелом Дамфрисом, на всякий случай схватил его пенис и сильно сжал. Голландец рухнул на газон после контакта руки Майазги с половым органом.

Через 2,5 недели после матча «Витесс» на сайте опубликовал заявление, в котором сообщил о штрафе американца за этот поступок. Временно исполняющий обязанности технического директора клуба Марк ван Хинтум назвал причиной денежного взыскания неподобающее поведение футболиста.

Мэтт Майазга принадлежит лондонскому «Челси» и играет в Эредивизи на правах аренды.

За «Витесс» выступает другой защитник из России Вячеслав Караваев. Пока он не провел за голландский клуб ни одного матча.

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