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Форвард «Хераклеса» адски промазал по воротам, но красиво сбил кепку с болельщика
В матчах с участием Кристоффера Петерсона лучше не садиться на фанатские трибуны.
«Фейенорд» принимал «Хераклес» в 24-м туре чемпионата Голландии. Самый крутой момент произошел на 44-й минуте.
Форвард гостей Кристоффер Петерсон пробил из-за пределов штрафной. Если он целился по воротам, то удар однозначно войдет в список самых бездарных.
Но если же швед реально хотел сбить кепку с мирно сидевшего на трибуне болельщика, то его можно вносить в список претендентов на «Золотой мяч».
- «Хераклес» проиграл со счетом 0:1. Единственный мяч забил Робин ван Перси.
- В 26 играх сезона-2017/18 Петерсон 6 раз не промахнулся по воротам.
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