Getty Images

Форвард «Хераклеса» адски промазал по воротам, но красиво сбил кепку с болельщика

Форвард «Хераклеса» адски промазал по воротам, но красиво сбил кепку с болельщика
Eurosport

1 час назад

В матчах с участием Кристоффера Петерсона лучше не садиться на фанатские трибуны.

«Фейенорд» принимал «Хераклес» в 24-м туре чемпионата Голландии. Самый крутой момент произошел на 44-й минуте.

Форвард гостей Кристоффер Петерсон пробил из-за пределов штрафной. Если он целился по воротам, то удар однозначно войдет в список самых бездарных.

Но если же швед реально хотел сбить кепку с мирно сидевшего на трибуне болельщика, то его можно вносить в список претендентов на «Золотой мяч».

  • «Хераклес» проиграл со счетом 0:1. Единственный мяч забил Робин ван Перси.
  • В 26 играх сезона-2017/18 Петерсон 6 раз не промахнулся по воротам.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Голландии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали девятого дня Олимпиады-2018

00:50
Популярные видео
Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд»
 631 просмотров11 ч
«Анахайм» и «Миннесота» устроили концерт, в который уместились драка, 4 шайбы и 22 буллита
 846 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться