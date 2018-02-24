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NU.nl: Леонид Слуцкий договорился с «Витессом», он возглавит команду в начале сезона-2018/19

NU.nl: Слуцкий договорился с «Витессом», он возглавит команду в начале сезона-2018/19
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Российский тренер еще раз попробует себя в Европе.

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халл Сити» Леонид Слуцкий договорился с руководством «Витесса» о том, что возглавит голландскую команду с начала сезона-2018/19. Об этом сообщает NU.nl.

По информации сайта, в январе этого года Слуцкий и технический директор «Витесса» встретились в Лондоне и пришли к соглашению о сотрудничестве. «Витесс» пока не подтвердил эту информацию.

  • По ходу сезона-2017/18 Слуцкий был уволен из «Халл Сити» за неудовлетворительные результаты.
  • «Витесс» занимает седьмое место в чемпионате Голландии.

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