NU.nl: Леонид Слуцкий договорился с «Витессом», он возглавит команду в начале сезона-2018/19

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Халл Сити» Леонид Слуцкий договорился с руководством «Витесса» о том, что возглавит голландскую команду с начала сезона-2018/19. Об этом сообщает NU.nl.

По информации сайта, в январе этого года Слуцкий и технический директор «Витесса» встретились в Лондоне и пришли к соглашению о сотрудничестве. «Витесс» пока не подтвердил эту информацию.

По ходу сезона-2017/18 Слуцкий был уволен из «Халл Сити» за неудовлетворительные результаты.

«Витесс» занимает седьмое место в чемпионате Голландии.

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