Eurosport
Игрок ПСВ Люк де Йонг наплевал на повисшего на нем соперника и выполнил чумовую бисиклету
Бум.
ПСВ дома разорвал «Утрехт» в матче 26-го тура чемпионата Голландии (3:0).
Начало разгрому положил автогол Рамона Леувина на 16-й минуте. А спустя 6 минут Люк де Йонг исполнил шикарный удар через себя. 27-летнему форварду не помешал даже повисший на нем защитник.
В начале второго тайма гостей добил Стивен Бергвейн.
- ПСВ лидирует с 10-очковым отрывом от «Аякса».
- У Де Йонга 10 голов в 23 матчах чемпионата Голландии.
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