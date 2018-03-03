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Игрок ПСВ Люк де Йонг наплевал на повисшего на нем соперника и выполнил чумовую бисиклету

Де Йонг наплевал на повисшего на нем соперника и выполнил чумовую бисиклету
Eurosport

1 час назад

Бум.

ПСВ дома разорвал «Утрехт» в матче 26-го тура чемпионата Голландии (3:0).

Начало разгрому положил автогол Рамона Леувина на 16-й минуте. А спустя 6 минут Люк де Йонг исполнил шикарный удар через себя. 27-летнему форварду не помешал даже повисший на нем защитник.

В начале второго тайма гостей добил Стивен Бергвейн.

  • ПСВ лидирует с 10-очковым отрывом от «Аякса».
  • У Де Йонга 10 голов в 23 матчах чемпионата Голландии.

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