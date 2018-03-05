Жуткое побоище в чемпионате Голландии: фанаты отлупили игроков и стюардов

Матч второго дивизиона чемпионата Голландии «Гоу Эхед Иглс» – «Де Графсхап» завершился поражением хозяев со счетом 0:4. Такой результат привел в бешенство фанатов, которые рванули на поле после игры и выместили злость на победителях и всех, кто попадался под руку.

Фанаты свирепствовали около 20 минут, пока их не скрутил отряд полицейских.

Руководство «Гоу Эхед Иглс» осудило поведение болельщиков и заявило, что все виновные будут наказаны.

После 27-ми туров второго дивизиона чемпионата Голландии «Гоу Эхед Иглс» занимает 17 место, «Де Графсхап» идет шестым.

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