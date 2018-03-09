Eurosport

De Telegraaf: Леонид Слуцкий согласовал контракт с «Витессом»

De Telegraaf: Слуцкий согласовал контракт с «Витессом»
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Второй шанс для российского тренера за рубежом.

Экс-тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий продолжит карьеру в «Витессе».

«Витесс» ждет, когда Слуцкий получит разрешение на работу в Голландии, после чего будет объявлено о его соглашении с клубом. Эту информацию подтвердил технический директор команды из Арнема Марк ван Хинтум, сообщает De Telegraaf.

Российский тренер приступит к выполнению обязанностей с начала сезона-2018/19.

  • По ходу текущего сезона Слуцкий покинул «Халл Сити».
  • «Витесс» занимает шестую строчку в чемпионате Голландии.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Голландии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым

02:17
Популярные видео
«Зенит», ЦСКА, «Шахтер» и еще 4 самые успешные постсоветские команды в еврокубках
8 699 просмотров17 ч
«Филадельфия» сопротивлялась «Питтсбургу», но Малкин и Кросби зарешали
1 308 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться