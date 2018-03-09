De Telegraaf: Леонид Слуцкий согласовал контракт с «Витессом»

Экс-тренер ЦСКА и «Халл Сити» Леонид Слуцкий продолжит карьеру в «Витессе».

«Витесс» ждет, когда Слуцкий получит разрешение на работу в Голландии, после чего будет объявлено о его соглашении с клубом. Эту информацию подтвердил технический директор команды из Арнема Марк ван Хинтум, сообщает De Telegraaf.

Российский тренер приступит к выполнению обязанностей с начала сезона-2018/19.

По ходу текущего сезона Слуцкий покинул «Халл Сити».

«Витесс» занимает шестую строчку в чемпионате Голландии.

Будь в контакте со спортом