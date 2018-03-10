Слуцкий в «Витессе» – натуральный блат. Лео пора выходить из тени Абрамовича

Можно сколько угодно убеждать себя, что вторая попытка Слуцкого в Европе – очередной суперсмелый поступок и отчаянное приключение, но главная эмоция тут совсем другая: Роман Аркадьевич Абрамович выбил приятелю уже второй контракт за год – теперь в Голландии.

Конечно, по протекции. По блату. С максимальным задействованием связей. Вероятно, с тайными бонусами для «Витесса» от «Челси».

Ничего престижного в таком назначении нет. «Я – проект Абрамовича», – говорил Слуцкий в начале августа. Тогда он явно иронизировал и рассчитывал, что спустя пару месяцев бомбической работы в «Халле» об их связи с олигархом уже никто не вспомнит.

Леонид Слуцкий («Халл Сити»)Getty Images

Но Чемпионшип оказался жестче и коварнее, чем предполагал коуч, и после заслуженной отставки Лео снова пришел кланяться миллиардеру. Тот, расчехлив хелицеры, опять сделал несколько звонков важным людям и трудоустроил амбициозного кореша в турнир попроще.

Если провести параллели с жизнью, то схема покажется совсем банальной. Влиятельный родственник приткнул племяша в престижный вуз, тот быстро вылетел и обратился к дяде с новой просьбой – организовать учебу в колледже. Оттуда уже так просто не прогонят – это факт. Учишься себе спокойно, практикуешься, не чувствуешь адского давления – красота. Жаль, что незаслуженная: поступать в такие места надо собственными силами, иначе совсем позор.

Если посмотреть на ситуацию нидерландскими глазами, все тоже выходит кисло. В страну, где почти всеми клубами рулят голландцы (тренер-легионер – сенсация), притащили русского парня, который с трудом освоил английский и вряд ли выучит фламандский – это непросто уже хотя бы в силу возраста.

Но главное – результаты Лео за последние два года: чемпинство с ЦСКА, потом слив Евро-2016, затем крах в ЛЧ, а после этого – дно Чемпионшипа. Скорее всего, в Голландии его воспримут, как у нас какого-нибудь Эдера или Дриусси: зачем платить чужим, если свои точно не хуже? Тем более, в Эридивизии достойных «своих» гораздо больше, чем у нас.

Леонид Слуцкий («Халл Сити»)Getty Images

По-хорошему, провалившись в «Халле», Слуцкому стоило набраться мужества и сказать Роману: мистер, спасибо за помощь, я получил неоценимый опыт, но дальше строю карьеру сам – не хочу, чтобы меня считали вашей креатурой.

Вместо этого Леонид вцепился в Абрамовича и может все испортить: массовый респект за маниакальное стремление поработать на Западе сменится презрением к чисто русскому кумовству. «А, это тот, которого Роман Аркадьевич везде двигает? Да, смешной», – есть риск, что скоро Слуцкого будут воспринимать именно так, причем и в России, и в Европе.

С другой стороны, если забыть про Абрамовича и представить, что Леонид принципиально не хотел трудиться в России, «Витесс» – классный и перспективный вариант.

Сбалансированная лига (есть время для тактики, а не только для физики, как в Чемпионшипе), небольшие расстояния, экскурсии по академиям (возможно, лучшим в Европе), разноплановые соперники (в Голландии уже не все играют в атаку), адекватные цели (Лига Европы, а не телеконтракт за АПЛ), минимум стресса (дадут время внедрить идеи) – все это правда замечательно для тренера, который хочет развиваться и прогрессировать.

Осталось лишь адаптироваться и выдать какой-то феерический результат – например, на второй-третий год стать чемпионом при седьмом бюджете, как в России. Тогда Слуцкий докажет: он крут и без человека, которому просто невозможно ответить «нет».

Другие тексты главного фаната Леонида Слуцкого на Руси:

«Не могу удержать член в штанах». Кто и как убил карьеру Насри

Салах и Кейн крутые. Но Агуэро – лучший форвард этого сезона АПЛ