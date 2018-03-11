Экс-тренер минского «Динамо»: «Слуцкий всегда выглядит пьяным. Это примечательно для русского»

Экс-главный тренер минского «Динамо» голландец Робер Маскант прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого в «Витесс».

«Я бы хотел, чтобы в Нидерландах работали голландские тренеры, но в Эредивизи исходят из качеств коуча. Слуцкий – очень хороший специалист, я следил за ним в России. Он добился успеха там. Не удивлюсь, если в составе «Витесса» в следующем году будет восемь-девять россиян, хотя это было бы позором для голландского футбола.

Создается впечатление, что Слуцкий всегда пьян, но он, кажется, не пьет ни капельки алкоголя. Это весьма примечательно для русского», – приводит слова Масканта Voetbal International.

Последним местом работы Слуцкого был «Халл Сити» откуда его уволили в начале декабря 2017 года.

В чемпионате Голландии «Витесс» занимает шестую строчку с 41 очком после 26 игр.

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