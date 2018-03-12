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«Витесс» объявил о назначении бывшего тренера «Халла» и ЦСКА Леонида Слуцкого
Экс-коуч сборной России приступит к работе со следующего сезона.
Голландский «Витесс» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. Бывший коуч ЦСКА и сборной России возглавит «желто-черных» с сезона-2018/19. Контракт Слуцкого рассчитан на два года.
«Леонид известен тактической изобретательностью, вниманием к деталям и ясным пониманием игрового стиля. Его приезд – большой шанс для «Витесса».
Я рад, что мы взяли в клуб человека с такими качествами», – заявил и.о технического директора «Витесса» Марк ван Хинтум официальному сайту.
К работе в «Витессе» приступит и Олег Яровинский, помогавший Слуцкому в ЦСКА и «Халл Сити».
- Перед стартом сезона-2017/18 Слуцкий возглавил «Халл». В декабре он покинул клуб Чемпионшипа, шедший тогда на 20-м месте.
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(фото: официальный сайт «Витесса»)