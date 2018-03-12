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Футболист «ВВВ-Венло» Леннарт Ти сдал кровь для трансплантации стволовых клеток больному лейкемией

Футболист «Венло» Ти сдал кровь для трансплантации стволовых клеток больному лейкемией
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Красавчик.

Нападающий «ВВВ-Венло» Леннарт Ти будет отсутствовать на этой неделе на тренировках своей команды и не сыграет с ПСВ в ближайшую субботу по необычной причине.

«Семь лет назад Ти, игравший тогда за «Вердер», сдал кровь для людей, болеющих лейкемией (раком крови). Недавно его образец ДНК совпал с пациентом, болеющим этим заболеванием, и футболист согласился на донат крови, чтобы сделать трансплантацию стволовых клеток возможной.

Клуб согласился на просьбу Леннарта сотрудничать с этой специальной программой. Шанс на полное совпадение ДНК очень мал и поэтому ситуация настолько особенная. Леннарт будет отсутствовать в течение всей недели и вернется к тренировкам после выходных», – говорится в заявлении на сайте клуба.

  • Леннарт Ти перешел в голландский клуб из «Санкт-Паули».
  • На его счету 7 мячей в 27 матчах чемпионата Голландии сезона-2017/18.

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