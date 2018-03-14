Леонид Слуцкий: «Было много предложений, а вариант с «Витессом» мне понравился больше остальных»

Леонид Слуцкий дал первое большое интервью после назначения на пост главного тренера «Витесса».

– Много ли было у вас вариантов помимо «Витесса»?

– Переговоров было очень много.

– Дошло до конкретных предложений?

– Переговорный процесс с любым европейским клубом очень долгий. Много встреч, выяснений нюансов и так далее. Такова западная специфика. Было очень много интервью и собеседований. А вариант с «Витессом» мне понравился больше остальных.

Леонид Слуцкий возглавил «Витесс» (vitesse.nl)From Official Website

– За минувший год были ли какие-то конкретные предложения от российских клубов?

– Конечно.

– Публично назывался «Ростов».

– Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было. На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным.

Первую половину сезона-2017/18 Слуцкий руководил «Халлом» из Чемпионшипа. В декабре он покинул английскую команду, шедшую тогда 20-й.

Экс-коуч ЦСКА и сборной России приступит к работе с «Витессом» в июле.

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Источник: «СЭ»