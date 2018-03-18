Фанаты ПСВ минуту аплодировали сопернику, который сдал кровь больному лейкемией

ПСВ вынес «ВВВ-Венло» в 28-м туре чемпионата Голландии (3:0), но главным героем встречи стал футболист проигравшей команды, который даже не вышел на поле.

В начале недели форвард «ВВВ-Венло» Леннарт Ти сдал кровь для трансплантации стволовых клеток, чтобы помочь человеку, больному лейкемией.

Из-за этого 26-летний немец пропустил несколько тренировок и не сыграл с ПСВ, но все равно оказался в центре внимания: трибуны стадиона «Филипс» минуту аплодировали Леннарту за его благородный поступок.

Ти забил 8 мячей в 29 матчах сезона-2017/18.

«ВВВ-Венло» занимает 12-е место, ПСВ лидирует с 10-очковым отрывом от «Аякса».

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