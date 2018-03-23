Экс-игрок «Милана» Руд Гуллит: «Искусственная трава уничтожила голландский футбол»

Голландский тренер Руд Гуллит раскритиковал проведение чемпионата Голландии на искусственных полях.

«Я всегда говорил, что использование синтетических покрытий было плохой идеей, но меня никто не слушал. Теперь это понятно всем, но вернуть все обратно будет трудно.

Искусственная трава уничтожила наш футбол. Это совсем другая игра. Мы замечаем, что все больше футболистов не хотят приезжать в Нидерланды, а молодые игроки уходят. Все молодежные команды должны играть на естественной траве. Если вам нужна хорошая трава, Голландия – лучшее место для этого. У нас лучшая натуральная трава в мире!» – цитирует Гуллита vi.nl.

Ранее клуб «Зволле» отказался от синтетического покрытия в пользу натурального.

Голландия не попала на два последних турнира сборных: ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.

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