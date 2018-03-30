Нападающий «Гронингена» устроил пранк с гениталиями для подруги, а та выложила видео на YouTube

Нападающий «Гроненгена» Ларс Велдвийк оказался в центре скандала после публикации видео, где он демонстрирует на камеру гениталии.

Ролик выложила девушка форварда Моника Геузе, на YouTube-блог которой подписаны 400 тысяч пользователей. Позже запись была удалена.

«Абсолютно нелепо, как Ларс попал на страницы газет на этой неделе. Мы уже поговорили с ним об этом и сказали ему, как это нас раздражает. Мы понимаем, что он сделал это в свое личное время, но мы все равно хотим, чтобы наши игроки были профессионалами и вне поля», – цитирует Dagblad Noorden директора клуба Ханса Найланда.

Теперь Велдвийку грозит ссылка в молодежную команду, за которую он выступал в феврале 2018 года из-за отказа уйти с поля во время замены.

Велдвийк выступает за голландский клуб с 2017 года.

В 18 матчах чемпионата Голландии-2017/18 он забил 4 мяча.

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